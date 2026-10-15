 الكاتب الزيمبابوي الفائز بجائزة كين يرفض اتهامات حول استخدامه الذكاء الاصطناعي في كتابة قصته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاتب الزيمبابوي الفائز بجائزة كين يرفض اتهامات حول استخدامه الذكاء الاصطناعي في كتابة قصته

الكاتب الزيمبابوي سيمباراشي كونديزيزا
الكاتب الزيمبابوي سيمباراشي كونديزيزا
د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 3:29 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 3:29 ص

 نفى الكاتب الزيمبابوي سيمباراشي كونديزيزا، الذي تخضع جائزته عن قصة قصيرة للمراجعة إثر اتهامات باستخدامه الذكاء الاصطناعي، اعتماده على هذه التقنية لكتابة القصة التي قال إنها مستوحاة من تجارب عائلته، مشيراً إلى أن تقنيات كشف الذكاء الاصطناعي تنطوي على انحياز.

 وكانت قصة كونديزيزا "المقاتل الأزرق" قد حصدت الأسبوع الماضي جائزة "كين" للكتابة الأفريقية البالغ قيمتها 10 آلاف دولار، غير أن تقريراً نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" أفاد بأن أداة التقصي "بانجرام" أظهرت أن القصة بأكملها تم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي، باستثناء مقتطف من قصيدة لشاعر آخر.

ونشر كونديزيزا نفياً عبر منصة "إكس" مساء الثلاثاء، وقال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء إنه ينبغي للكتاب والقراء الأفارقة التصدي لمثل هذه الاتهامات. 

وقال: "ثمة حاجة إلى استخدام التكنولوجيا بمسؤولية حتى لا توظف لخلق انحياز ضد السكان الأصليين الذين يسعون للكتابة عن تجاربهم وثقافاتهم الخاصة".

وأضاف: "على الرغم من أنني لست ملماً بشكل كاف بهذه التقنيات، فإن من المعروف أن الذكاء الاصطناعي ينطوي في جوانب معينة على انحياز ضدنا، وهو أمر يتطلب معالجة جادة، لأن هذا النوع من المعاملة الذي تعرضت له لن يتوقف".


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