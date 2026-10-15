 ترامب مجددا: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب مجددا: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

وكالات
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:32 ص

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته بأن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبا جدا"، وأن أسعار النفط ستنخفض.

جاء ذلك خلال تجمع انتخابي بولاية مونتانا، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وفق صحيفة "ذا هيل".

وادعى ترامب أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية، وأن الجزء الأكبر من جيشها دُمر، بحسب "سي س.إن عربية الاخبارية.

وقال: "كان عليّ على الأقل أن أُبقي على قادتهم، لأنني لا أعرف مع من نتفاوض".

وفي ختام التجمع، كرر ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وإنها "لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مضيفا أن أسعار النفط "ستنهار".

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت أمريكية في دول عربية، بعضها من أبرز منتجي النفط والغاز.

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