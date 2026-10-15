موريشيوس ترفع حظر التجول بعد احتجاجات على إصابة إمرأة برصاص الشرطة

أعلنت الشرطة في موريشيوس، اليوم الأربعاء،أن الوضع أصبح تحت السيطرة، وأنه تم رفع حظر التجول، بعد أيام من الاحتجاجات التي تصاعدت إثر إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على امرأة وإصابتها يوم الجمعة الماضي.

وفرضت حكومة موريشيوس حظر تجول خلال الليل، بعدما أدت واقعة إطلاق نار من قبل الشرطة إلى تأجيج اضطرابات مدنية نادرة في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي، والمعروفة بأنها وجهة مثالية لقضاء العطلات وواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا.

ووفقا لتقارير محلية، اشتبك المحتجون مع الشرطة، وأغلقوا الطرق باستخدام إطارات مشتعلة ومخلفات أخرى، كما ألحقوا أضرارا بمبان عامة.

وألزم قرار حظر التجول جميع السكان في العاصمة "بورت لويس" وعدة بلدات أخرى بالبقاء داخل منازلهم من الساعة 8:30 مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة 6:00 صباح اليوم الأربعاء.

وحذر رئيس الوزراء، نافين رامجولام، الذي أصدر قرار فرض حظر التجول، في خطاب متلفز أمس الثلاثاء، من أن المحتجين المتورطين في أعمال العنف والتخريب سيواجهون "عواقب وخيمة للغاية".