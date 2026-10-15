تراجع حاد للأسهم الآسيوية مع هبوط كوسبي 7ر1% وسط موجة بيع لأسهم التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد صباح اليوم الخميس، حيث هوى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 7%، مع تصاعد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقب خسائر مماثلة في وول ستريت.
وتراجع مؤشر كوسبي بنسبة 1ر7% في التعاملات المبكرة إلى 83ر5584 نقطة. وانخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس بنسبة 2ر8%، بينما هوى سهم شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 8ر10%.
وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 9ر3% إلى 51ر65119 نقطة. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر في شركة أوبن إيه آي، بنسبة 1ر9%، فيما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات إنتاج الرقائق بنسبة 3ر6%.
وجاءت تراجعات الأسهم الآسيوية بعد خسائر سجلتها بورصة وول ستريت، الأربعاء. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1ر1%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0%، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 9ر1%، مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.