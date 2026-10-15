- البرنامج يستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية مهارات التواصل مع المواطنين عبر أسلوب «طرق الأبواب»

نفذ جهاز تنظيم إدارة المخلفات برنامجًا تدريبيًا لشباب قرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة؛ لتأهيلهم للقيام بدور رواد للوعي البيئي، وتعزيز مشاركتهم في نشر الممارسات البيئية السليمة والتعامل مع المشكلات البيئية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي البيئي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر شبابية قادرة على نشر الوعي البيئي داخل المجتمع المحلي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والتوعية المجتمعية، بما يعزز دور الشباب في دعم جهود حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

من جانبه، قال ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب وتنمية قدراتهم على التواصل مع المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات البيئية المحلية، بما يدعم نشر الممارسات البيئية السليمة وترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه البيئة.

وأضاف عبدالله، أن البرنامج تناول عددًا من المحاور، أبرزها التعريف بمفهوم الوعي البيئي والتحديات البيئية المحلية وتأثيرها على جودة الحياة، وتنمية مهارات التواصل وحل المشكلات، إلى جانب التدريب على إجراء المقابلات الشخصية والتواصل المباشر مع الأهالي باستخدام أسلوب «طرق الأبواب»، بما يسهم في بناء الثقة مع المواطنين وتوصيل الرسائل البيئية بصورة مبسطة وفعالة.

وأوضح أن التدريب تضمن تطبيقات عملية وتفاعلية، شملت محاكاة مواقف للتواصل مع المواطنين، والتدريب على أساليب نشر الوعي البيئي ورصد المشكلات البيئية وتحديد سبل التعامل معها، بما يعزز قدرة الشباب على المشاركة الفعالة في المبادرات البيئية داخل القرية.

وقدمت الدكتورة مها البشير، من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، البرنامج على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة عدد كبير من شباب القرية، وبحضور رئيس الوحدة المحلية بسقارة، ورئيس جمعية حياة بقرية أبو صير بالبدرشين، وممثل مؤسسة إيمان صادق للتنمية الشاملة، وذلك في إطار التعاون لتنفيذ أنشطة مشروع «جسور الأمل» الجاري تنفيذه بالقرية.