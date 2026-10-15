بلغاريا: احتجاز رجلين يحملان جوازي سفر المانيين على خلفية حريق ستارلينك

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قالت وسائل إعلام بلغارية، مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن محققين، إنه تم احتجاز رجلين يبلغان من العمر 20 و21 عاما ويحملان جوازي سفر ألمانيين في بلغاريا الاثنين الماضي على خلفية الهجوم المشتبه به على منشأة تابعة لخدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية"ستارلينك" بالقرب من العاصمة صوفيا الأسبوع الماضي.

وذكر موقع "فاكتور" الإخباري البلغاري أن المشتبه بهما ينحدران من خلفيات مهاجرة، وأنهما دخلا بلغاريا بصورة قانونية قادمين من اليونان عبر معبر "كولاتا" الحدودي.

وأكد رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق في منشأة تابعة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" بالقرب من العاصمة صوفيا الأسبوع الماضي.

وتعد شبكة الأقمار الاصطناعية جزءا ذا أهمية استراتيجية في منظومة الدفاع الأوكرانية خلال الحرب ضد الغزو الروسي الشامل لأراضيها.

وكان تحالف المعارضة الموالي للغرب "بلغاريا الديمقراطية" قد كشف في وقت سابق عن الحريق.

وقال راديف إنه لن يكشف عن تفاصيل أخرى نظرا لاستمرار التحقيقات.

وذكر التحالف أنه جرى إضرام النار عمدا في 11 من أصل 17 هوائيا في منشأة تابعة لـ "ستارلينك" قرب العاصمة البلغارية صوفيا، في 9 أكتوبر الجاري.

وقال التحالف إن هذه الهوائيات كانت تستخدم في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت أحزاب المعارضة الموالية للغرب إنها تشتبه أن روسيا لها علاقة بالهجوم.

وقالت وزيرة الخارجية البلغارية فيليزلافا بيتروفا تشاموفا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) خلال زيارة لبرلين إن الإجراءات الأمنية في المنشأة جاري تشديدها حالياً.

وقال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميردزيف أمام البرلمان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية في منشآت مماثلة، على الرغم من أن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق مالكيها.

ومن جانبه، قال بلامين تونشيف، رئيس وكالة الأمن القومي البلغارية، إنه يعتقد أن الحريق الذي اندلع في منشأة "ستارلينك" كان عملا تخريبيا.

وحذر تونشيف المشرعين قائلا "لا يمكن استبعاد مثل هذه الأعمال التخريبية في المستقبل أيضا".

كما اندلع حريق في محطة أرضية تابعة لخدمة "ستارلينك" جنوب وارسو في 23 سبتمبر الماضي.

وأمس الثلاثاء في مدينة نورتينجن بالقرب من شتوتجارت في جنوب غرب ألمانيا، ألقي القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في أعمال تخريبية واتهما بتنفيذ ذلك الهجوم في بولندا.

وتشتبه الحكومة البولندية في أن أجهزة الاستخبارات الروسية كانت وراء الهجوم.