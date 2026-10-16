حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مثيرًا على مضيفه سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ سيلتا فيجو المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 18 عن طريق هوجو ألفاريز، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف يوفنتوس محاولاته لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 59 عن طريق نيك فولتماده، قبل أن يخطف راندال كولو مواني هدف الفوز للفريق الإيطالي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح «السيدة العجوز» انتصارًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة.

وكان يوفنتوس قد استهل مشواره في البطولة بانتصار عريض على إن إي سي بنتيجة 5-0، ليواصل نتائجه الإيجابية ويحصد فوزه الثاني على التوالي في مرحلة الدوري.

في المقابل، واصل سيلتا فيجو نتائجه السلبية، بعدما تلقى هزيمته الثانية تواليًا، إذ خسر في الجولة الأولى أمام أومونيا بنتيجة 1-0، ليبقى في رحلة البحث عن أولى نقاطه في المسابقة الأوروبية.