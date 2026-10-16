قائد جيش إيران: مضيق هرمز يخضع بالكامل لمراقبتنا ومستعدون لأي حرب

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قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، إن مضيق هرمز يخضع بالكامل لمراقبة قوات بلاده، مشددا على استعدادهم لخوض أي حرب.

ونقل التلفزيون الإيراني الخميس، عن حاتمي قوله، إن السفن المعادية لا تستطيع دخول المنطقة البحرية في خليج عُمان، مؤكدا أن القوات الإيرانية تراقب مضيق هرمز بالكامل.

وأضاف أن "القوات المسلحة (الإيرانية) مستعدة لأي حرب".

وحذر حاتمي من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيؤدي إلى تضرر البنية التحتية في إسرائيل والدول المتعاونة معها.

وشدد على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين احترام حقوق الشعب الإيراني.

وادعى حاتمي أن عددا كبيرا من القواعد العسكرية التابعة "للعدو" تعرض لأضرار، وأن قدراته على الرصد والمراقبة في المنطقة تراجعت.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومنشآت أمريكية في دول عربية، بعضها من أبرز منتجي النفط والغاز.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها انهارت جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.