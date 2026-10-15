العميد طارق العكاري: عبارة الرئيس «خلو بالكم على بلدكم» تخويف صحي كحرص الأب على ابنه من المخاطر

العميد طارق العكاري: مصر تمر بتوقيت حرج.. والحفاظ على الاستقرار يتطلب الانتباه لمروجي الشائعات





قال العميد طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن مصر تنعم بالأمن بفضل الله وجهود القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال كلمته اليوم الأربعاء في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وأضاف "العكاري" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الحفاظ على استقرار الدولة يتطلب الانتباه إلى محاولات مروجي الشائعات في التأثير على الوعي الجمعي من خلال إثارة قضايا مختلفة، من بينها الدستور وأسعار البنزين.

وتابع أن مصر تمر بتوقيت حرج يتطلب عدم وجود أي ثغرات أمنية، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والأفكار التي تستهدف التأثير على المواطنين، معتبرًا أن الأساليب المستخدمة في هذه الأكاذيب تتسم بالسذاجة.

وفي سياق آخر، رأى أن استخدام الرئيس عبارات مثل "خلي بالكم على بلدكم" و "قلقان عليكم" يعكس حرصه على المواطنين، واصفًا ذلك بأنه تخويف صحي، مثل حرص الأب على تحذير ابنه من مخاطر قد يتعرض لها، مشيرًا إلى قول الرئيس إن الوعي كان عاملًا أساسيًا في تحصين الدولة وحماية إنجازاتها ومشروعات التنمية، فضلًا عن المساعدة في التخلص من الإرهاب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 44 بعنوان "وطن الأبطال"، بمُناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في مركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وقال الرئيس، خلال كلمته بالندوة: "إن للدولة دستورًا، دستورًا وافقنا عليه للدولة، ولن يمسه أحد"، مشدداً على ألا يعبث أحد بعقول المصريين.

وأوضح الرئيس أن ما تشهده الساحة خلال الأشهر الماضية من شائعات ومحاولات متعمدة لتزييف الوعي واستثارة الرأي العام يندرج في إطار مساعٍ تستهدف زعزعة الاستقرار وتفجير الأوضاع داخل الدولة المصرية، موجهًا رسالة إلى المصريين قائلًا: "خلوا بالكم من مصر.. خلوا بالكم من بلدكم"



