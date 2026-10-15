محافظ المنيا يبحث التعاون مع النيابة الإدارية لتعزيز الانضباط ومكافحة الفساد

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وضمان حسن سير وانتظام المرافق العامة، مشيرًا إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الانضباط الإداري، والحفاظ على مقدرات الوطن، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صحفي، جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمقر نادي النيابة الإدارية بالمنيا، يرافقه الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء أحمد جميل، المشرف العام على جهاز أملاك الدولة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث كان في استقبالهم المستشار خيري معوض، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لنيابات المنيا الإدارية، والمستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار الشرفي لنادي النيابة الإدارية، والمستشار حمادة صايم، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأعرب محافظ المنيا عن تقديره لجهود مستشاري النيابة الإدارية في أداء رسالتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية، وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، ويعزز الانضباط داخل الأجهزة التنفيذية، ويرفع كفاءة العمل، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، أعرب مستشارو النيابة الإدارية عن تقديرهم لحرص محافظ المنيا على تعزيز أواصر التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم جهود مكافحة الفساد، وصون المال العام، وضمان حسن إدارة المرافق العامة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية المشتركة والحرص على ترسيخ سيادة القانون وتحقيق الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ المنيا ومستشارو النيابة الإدارية الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، وتأكيدًا لروح التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة.

وحضر اللقاء المستشار أحمد عبد الكريم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ووكيل المكتب الفني بالمنيا، والمستشار ناصر إبراهيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار محمد حسن، والمستشار عمر مكرم، نائبا رئيس الهيئة ووكيلَا فرع الدعوى التأديبية بالمنيا، والمستشار محمد فايز أبو سمرة، مدير نيابة المنيا ثان، والمستشار أحمد عمر، مدير نيابة المنيا ثالث، والمستشار حازم عبد الحكيم، مدير نيابة ملوي، والمستشار أحمد البدري، الوكيل العام الأول لنيابة المنيا، إلى جانب عدد من مستشاري النيابة الإدارية.