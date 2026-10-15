احتجاجات محدودة في بانكوك تزامنا مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بسبب تفاقم عدم المساواة الاقتصادية

تظاهر عشرات الأشخاص في بانكوك، اليوم الخميس، بهدف لفت انتباه قادة المؤسسات المالية العالمية إلى قضايا الفقر والتلوث وغيرهما من المظالم، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين .

وسار المحتجون، الذين ارتدى بعضهم أقنعة تمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وغيرهما من القادة، وهم يسحبون مجسما لخنزير وردي ضخم تحمل عيناه علامتي الدولار، باتجاه مقر الاجتماعات.

وتسبب ذلك في تعطيل حركة المرور لفترة وجيزة بالقرب من مركز المؤتمرات الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة حيث اجتمع أكثر من 15 ألف مسؤول وخبير للمشاركة في اجتماع الخريف لصندوق النقد الدولي.

كما احتج المتظاهرون على المؤسسات المالية، وعلى ما وصفوه بأنه "انتهاكات شنيعة" ترتكبها الحكومة التايلاندية والمؤسسات المالية.

وقالت "شبكة الشعب المناهضة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، في بيان مكتوب، "تواجه بلادنا أزمة ديون على الأسر، ويزداد شعبنا فقرا، وتتدهور بيئتنا، كما تتفاقم الكوارث المناخية".

ويعد تنامي عدم المساواة الاقتصادية، إلى جانب التحديات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ والحروب، من بين القضايا العديدة التي يناقشها القادة خلال اجتماعاتهم التي تستمر لمدة أسبوع.

وحذر صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته، من أن ارتفاع الأسعار وتزايد الديون يؤديان إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية في العديد من اقتصادات الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة.



