بدء تصويت الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج بانتخابات الكنيست

بدأ الدبلوماسيون الإسرائيليون والمبعوثون ضمن مهام رسمية في الخارج وعائلاتهم، اليوم الخميس، التصويت المبكر في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، فيما من المقرر انطلاق الاقتراع في إسرائيل في 27 أكتوبر الجاري.

ويستمر التصويت للعاملين في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية بالخارج وعائلاتهم حوالي 30 ساعة، حيث تفتح كل سفارة مركز الاقتراع الخاص بها خلال ساعات النهار بالتوقيت المحلي.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع 101 مركزا موزعة على 99 بعثة دبلوماسية، ليتمكن حوالي 4800 إسرائيلي مؤهل للإدلاء بأصواتهم. ولا يتاح التصويت من الخارج لمعظم الإسرائيليين، بل يقتصر على المبعوثين والدبلوماسيين وعائلاتهم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت سفارة إسرائيل في ويلينجتون بنيوزيلندا، أول سفارة تفتح مركز الاقتراع الخاص بها، حيث بدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتلى ذلك إدلاء موظفو السفارة الإسرائيلية التي تم افتتاحها حديثا في فيجي بأصواتهم، حيث جرى فتح مركز الاقتراع التابع لها بعد ساعة من فتح مركز الاقتراع في نيوزيلندا.

وستكون القنصليتان الإسرائيليتان في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر بعثتين دبلوماسيتين تشهدان الإدلاء بالأصوات، حيث سيغلق باب التصويت في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، أو السادسة صباحا من غدا الجمعة بتوقيت إسرائيل، ثم تنقل أوراق الاقتراع جوا إلى إسرائيل وترسل إلى الكنيست لفرزها.