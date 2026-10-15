الحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي عاجل لرفع الحصار عن تعز

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية.

وقالت أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية اليمنية، في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ومسؤولين أمميين ودوليين، إن "تصعيد الحوثيين وتشديد الحصار على تعز والقرى المحيطة بها يهددان بحدوث كارثة إنسانية تطال أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم سكان المدينة ونازحون من مديريات الشمايتين والمواسط وجبل حبشي".

ودعت الزوبة إلى ممارسة ضغوط دولية مباشرة لرفع الحصار وفتح جميع المنافذ، وضمان تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب، إلى جانب توفير آليات للمراقبة الدولية والمساءلة.

وشددت على ضرورة أن تتجاوز الاستجابة الدولية بيانات القلق إلى خطوات عملية تنهي الحصار وتعيد تدفق الإمدادات وتحمي المنشآت المدنية، مؤكدة استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والشركاء الدوليين.

وفي سياق متصل، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، إن الاتحاد يتابع بقلق الوضع في تعز، داعياً جماعة الحوثيين إلى رفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والمياه والأدوية والوقود، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتمكين الشركاء الإنسانيين من إيصال المساعدات.

وتشهد محافظة تعز مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في عدد من الجبهات، فيما يسيطر الحوثيون على معظم أجزاء المحافظة، وتسيطر القوات الحكومية على مدينة تعز.

وتقول السلطات اليمنية إن الجماعة تفرض حصاراً على المدينة، ما يعرقل حركة السكان ووصول السلع والإمدادات الطبية والوقود، وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.