الجيش الأمريكي يعلن تدمير سفينة على صلة بإيران

أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء تدمير سفينة على صلة بإيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة (سنتكوم)، عبر منصة إكس، إن القوات الأمريكية هاجمت السفينة الأسبوع الماضي.

وأضافت أن السفينة كانت تنفذ مهمة استطلاع في خليج عُمان، واستهدفت سفنا تابعة للبحرية الأمريكية، مشيرة إلى إجلاء طاقمها إلى مكان آمن قبل الهجوم.

وقبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما ضد إيران في نهاية فبراير ، كانت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بخليج عُمان، تسير إلى حد كبير دون انقطاع.

وبعد اندلاع الحرب، تسببت التهديدات والهجمات الإيرانية في شبه توقف حركة الملاحة البحرية. كما شن الجيش الأمريكي هجمات متكررة على سفن إيرانية مدنية.