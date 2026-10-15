جرينلاند ترفض مزاعم ترامب بالتنقيب الوشيك عن النفط والمعادن بها

رفضت جرينلاند اليوم الأربعاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التنقيب الوشيك على نطاق واسع عن النفط والغاز والمعادن في الجزيرة القطبية الشمالية.

واعترف يورجن هاميكين هولم، نائب وزير التعدين في جرينلاند، لشبكة "سي ان ان" الإخبارية بوجود نشاط لشركات أمريكية.

لكنه أكد للشبكة: "نحن بعيدون جدًا عن الاستكشاف /الضخم/". وقال هاميكين هولم إن هناك العديد من مشاريع الاستكشاف الأصغر قيد التنفيذ، لكن الأمر قد يستغرق "سنوات" قبل أن تصبح جاهزة للعمل.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "عمليات التنقيب الضخمة عن النفط والغاز والمعادن تستعد للبدء" في جرينلاند. وأشار إلى الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك باسم "جرينلاند الجديدة والجميلة".

وزعم ترامب أيضا أن الخبراء يعتقدون أن كمية النفط التي يمكن الوصول إليها بسهولة في جرينلاند أكبر بكثير من أي منطقة أخرى في العالم تقريبا. ولكن في الواقع، لطالما اعتبر استخراج الموارد في الجزيرة أمرا صعبا.

وقبل انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يتعرض الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب لضغوط شديدة بسبب أسعار الوقود التي ارتفعت نتيجة لحربه مع إيران.