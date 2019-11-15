مهرجان القاهرة السينمائي: نسعى لتحضير تكريم للراحل هيثم أحمد زكي بحفل الختام

قال المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السنيمائي، إن المهرجان يحاول الوصول بنسبة التمويل من الرعاة إلى 50%، حتى لا يقع العبء بشكل كامل على الدولة، مشيرًا إلى أن نسبة الرعاية الفترات الماضية لم تتعد الـ10% بسبب الإدارة غير المنتظمة وقلة الثقة وغياب الفنانين عن الحضور.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أن نسبة التمويل من القطاع الخاص أكبر هذا العام بسبب نجاح الدورة الماضية، لافتًا إلى بلوغ التمويل بالاشتراك ما بين؛ وزارة الثقافة والسياحة ورعاة القطاع الخاص نحو 40 مليون جنيه.

وأشار إلى سعي المهرجان لتكريم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بحفل الختام، معقبًا: «لسة في صدمة من فقدان هيثم، اكتشفنا قد إيه كان محبوب على السوشيال ميديا واستشعرنا حزن حقيقي عند الناس وصدمة ومفاجأة للجميع، وأكيد هيبقى ليه حضور وهنفتكره بحفل الختام».

ولفت إلى أن عام 2019 صعب لرحيل العديد من الفنانين والعملاقة وخسارة المهرجان للرئيس السابق الفنان عزت أبو عوف، متمنيًا أن تظل ذكراهم موجودة طول الوقت.

وتبدأ الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، الأربعاء المقبل، حاملة اسم الناقد والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحتفي بثلاثة مكرمين سيتم منح اثنين منهم جائزة فاتن حمامة التقديرية هم؛ المخرج البريطاني تيري جيليام، و المخرج شريف عرفة والفنانة منة شلبي التي ستمنح جائزة التمييز.