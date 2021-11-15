دخل الإغلاق على المواطنين غير المطعمين ضد فيروس كورونا في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

ولن يُسمح للمواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم بمغادرة منازلهم إلا للتسوق من أجل الاحتياجات الأساسية أو الذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب. كما سيسمح لهم بالخروج للحصول على الهواء النقي في أي وقت من اجل الحفاظ على سلامة صحتهم البدنية والعقلية.

وستجرى عمليات تفتيش عشوائية لضمان الالتزام، مع فرض عقوبات على الانتهاكات بغرامات تصل إلى 1450 يورو (1660 دولارًا).

وتتصاعد أعداد الاصابات في النمسا، حيث سجلت السلطات أكثر من 11552 حالة يوم الأحد، وارتفع معدل الإصابة على مدار سبعة أيام إلى ما يصل لـ850 شخصا لكل 100 ألف نسمة.

وستطبق إجراءات الإغلاق لفترة أولية تبلغ 10 أيام. وتبنت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات هذه الخطوات، لكن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج قال إن لكل ولاية الحرية في وضع قواعد أكثر صرامة.

وأعلنت العاصمة فيينا بالفعل أنها ستضع قواعد إضافية تشترط طلب إجراء فحص "بي سي أر" من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا قبل الذهاب إلى المطاعم ليلًا وكذلك في جميع المناسبات التي يحضرها أكثر من 25 شخصا.

وتأمل الحكومة في أن يشجع الإغلاق على التطعيم. وشهد تشديد الإجراءات في فترة سابقة قفزة في عدد الأشخاص الذين يتلقون جرعات اللقاح، وتم حتى الآن تلقيح حوالي 65 % من السكان في النمسا.

وتدرس الحكومة النمساوية فرض حظر تجول ليلي عام. وقال وزير الصحة فولفجانج ميكشتاين مساء الأحد في برنامج "زيب 2" الذي تبثه محطة "او أر إف"، إنه سيجري إصدار قرار يوم الأربعاء بشأن هذه الخطوة، والذي سينطبق على الجميع.