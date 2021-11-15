إصابة 13 شخص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 13 شخص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي تجاه العبور بعد الكارتة الجديدة بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي تجاه العبور بعد الكارتة الجديدة، ما أسفر عن إصابة 13 شخص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.