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وزير داخلية فلسطين يبحث مع السفير المصري آفاق التعاون بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 - 9:58 م

بحث وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، آفاق التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد هب الريح، خلال لقائه السفير سليمان، بمقر الوزارة في رام الله، على العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُثمنًا دور مصر الهام والريادي في دعم فلسطين على الصعد والمستويات كافة.

وأكد الوزير سعي وزارته إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مختلف الملفات، التي تأتي في إطار عمل الوزارة.

من جانبه، أكد السفير سليمان استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، وصولاً لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

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