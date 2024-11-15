ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرئيلية على دمشق إلى 20 شهيدا و21 جريحا

ارتفعت حصيلة الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي ضد دمشق اليوم الخميس، إلى 20 شهيدا و21 جريحا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد اليوم الخميس، إن الضربات الإسرائيلية أصابت مبان في حيين في العاصمة السورية دمشق وهما المزة وقدسيا.

وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أنه من بين الشهداء ثلاثة على الأقل من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وثلاثة مدنيين.

وقال المرصد إن إسرائيل نفذت ما مجموعه 149 هجوما هذا العام ضد سوريا التي مزقتها الحرب.

كان مصدر عسكري سوري في وقت سابق اليوم الخميس، استشهاد 15 شخصا وإصابة 16 في هجمات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق.

وأدانت سوريا اليوم الخميس، ماوصفته بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقال بيان للخارجية السورية اليوم، إن الهجمات تسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة.