يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، سوق الأفلام بفندق سوفيتيل، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا. يتحدث خلال الافتتاح الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلى جانب الناقد الفني عصام زكريا، مدير المهرجان، ومحمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة للصناعة.

يُعد سوق مهرجان القاهرة السينمائي من أبرز الفعاليات التي تجمع صناع السينما والشركات الإنتاجية من العالم العربي والدولي، ويشهد مشاركة جهات هامة مثل "هيئة الأفلام المصرية"، مما يعزز دعم الصناعة السينمائية المحلية، إضافة إلى مشاركة "مهرجان بكين السينمائي الدولي" الذي يفتح المجال للتعاون الدولي.

يشارك في السوق عدد من العارضين البارزين، مثل "غرفة صناعة السينما المصرية"، "هيئة الأفلام السعودية"، "راديو وتلفزيون العرب"، و"جيمناي أفريكا"، مما يسهم في تعزيز العلاقات والتفاعل بين صناع الأفلام.

وتتواصل فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" (CID) من 15 إلى 20 نوفمبر، التي توفر منصة لتبادل الأفكار والمشروعات السينمائية بين المخرجين والمنتجين والخبراء، إلى جانب ورش العمل والجلسات الحوارية حول تحديات السوق.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُعتبر واحدًا من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويمتاز بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF، مما يعزز مكانته كمحور رئيسي للإبداع السينمائي في المنطقة.