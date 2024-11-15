الزراعة: نقدم تمويلات ميسرة بفائدة 5% متناقصة لدعم القطاع الزراعي والحيواني

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قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم إصدار 691 ترخيصا لتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والدواجن والأعلاف ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، بينها 232 ترخيصا جديدا لتربية الماشية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص عبر نظام إلكتروني؛ لتشجيع المربين.

وأكد أن الوزارة تقدم تمويلات ميسرة بالتعاون مع البنك الزراعي والبنوك الوطنية؛ لتحويل المزارع المفتوحة إلى مغلقة لدعم لصغار المربين، مشيرا إلى أن تكلفة التمويل التي تقدمها البنوك الوطنية لقطاع الإنتاج الحيواني والزراعي عامة؛ بفائدة لا تتجاوز 5% متناقصة.

وأشار إلى بساطة الاشتراطات، التي تتضمن امتلاك أو استئجار مكان مناسب يخضع لمعاينة لجنة متخصصة لتحديد الإجراءات اللازمة على أرض الواقع.

وأوضح أن الوزارة تحدد بعد إصدار الترخيص مسافة وقائية؛ لمنع إنشاء مزارع أخرى مجاورة؛ حفاظا على الثروة الحيوانية وتجنبا للتداخل، كما تقدم النصائح اللازمة وبرامج التحصين والحماية كاملة للمربين.