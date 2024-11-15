مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع جيمناي أفريقيا لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعاونه الأول مع "جيمناي أفريقيا" ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، التي تنطلق اليوم وتستمر لمدة 6 أيام. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز مسار "سينماتك"، وهو أول مسار ريادي أنشأته "جيمناي أفريقيا"، الذي يسعى ليكون منصة تجمع المبدعين ورواد الأعمال الذين يقدّمون أفكارًا ومنتجات وخدمات تكنولوجية تعمل على تطوير صناعة الأفلام وزيادة كفاءتها.

وتُسهم "جيمناي أفريقيا" في نشر الوعي حول أهمية ريادة الأعمال والتكنولوجيا في صناعة السينما، من خلال المشاركة في جلسات حوارية ضمن المهرجان، إلى جانب تواجدها الفاعل في أيام الصناعة. كما توفر المشاركة فرصة مميزة لشركات "سينماتك" الناشئة لعرض حلولها ومنتجاتها المبتكرة، والتواصل مع محترفي صناعة السينما، والاستفادة من فرص التمويل والاستثمار.

يستعرض جناح "جيمناي أفريقيا" جدولًا منظمًا يتيح للشركات الناشئة الفرصة للتفاعل مع ضيوف المهرجان، ويعرض كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُحدث تغييرًا حقيقيًا في مجال صناعة الأفلام، مما يعزز الإنتاج السينمائي بفضل الأفكار الريادية.

كما يُمكن لصناع الأفلام التفاعل مع المنتجات والخدمات المعروضة، مما يُسهم في تزويدهم بنظرة شاملة حول كيفية الاستفادة من هذه الحلول التقنية للنهوض بالصناعة.

فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم مشروعات السينما وتعزيز فرص التعاون بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

تشمل الفعالية ورش عمل وجلسات حوارية تناقش تحديات السوق واحتياجاته، مما يُسهم في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة، ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.