إدارة ترامب تعتزم سحب أكثر من 4 آلاف من القوات الأمريكية بأفغانستان

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامها سحب أكثر من 4 آلاف من القوات الأمريكية بأفغانستان في غضون الأسبوع المقبل.

وقال مسئولون أمريكيون مطلعون، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد، إنه بعد عملية سحب هذه القوات، فسوف يتبقى ما بين 8 إلى 9 آلاف من القوات الأخرى في أفغانستان.

ووفق تقارير، فإن لدى واشنطن ما بين 12 ألفا و 13 ألف جندي في أفغانستان.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مبعوث السلام الأمريكي في أفغانستان زلماي خليل زاد، الخميس الماضي، وقفا وجيزا في محادثات السلام مع القادة السياسيين لحركة طالبان المسلحة، عقب وقوع هجوم بالقرب من قاعدة (باجرام) الجوية، تسبب في مقتل مدنيين اثنين وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.

في الوقت ذاته.. قال أحد عناصر القوات الأمريكية الأفغانية المشتركة إنهم لم يتلقوا أي أوامر بخفض مستوى القوات في أفغانستان.