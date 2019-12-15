54 ألف مصري أدوا المناسك منذ تدشين بوابة العمرة: الحج السعودية تؤكد نجاح المنظومة الإلكترونية لبوابة العمرة المصرية

كشفت احصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن اكثر الدول خروجا للمعتمرين بـ 53 ألفا و962 معتمرا وهو مطابق للارقام والاحصائيات التى أعلنتها غرفة السياحة و بوابة العمرة المصرية مما يؤكد نجاح المنظومة الإلكترونية الجديدة للعمرة

وجاء في الإحصائية الأسبوعية لوزارة الحج والعمرة السعودية أنه تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة، لاداء العمرة، حيث أحتلت مصر المرتبة السادسة كأكثر الدول خروجا للمعتمرين، وأن المملكة استقبلت مليونا و501 ألف و673 معتمرا عبر الرحلات الجوية، و65 ألفا و63 معتمرا عن طريق النقل البري، و18الف معتمرا عن طريق العبارات البحرية، حيث تصدرت دولة باكستان قائمة الدول الأكثر خروجا للمعتمرين بـ 411 ألفا و140 معتمرا يليها إندونسيا بـ 368 ألفا و193 معتمرا، ثم الهند بـ221 ألفا و956 معتمرا ثم ماليزيا بـ 97 ألفا و709 معتمرين ثم تركيا بـ 65 ألفا و83 معتمرا.

واحتلت مصر بـ 53 ألفا و962 معتمرا، المركز السادس وفى المركز السابع بنجلاديش 47 الف 962 معتمرا، ويليها الجزائر 45 الف 950 معتمرا، ثم الامارات 29 الف 544 معتمرا، ثم دولة الأردن 23 الف 926 معتمرا.

وأكد باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ان هذه الأرقام تتسق مع ما الأرقام المسجلة علي بوابة العمرة المصرية والتي أعلنت انه تم إصدار أكثر من ٦٠ ألف باركود للمعتمرين منذ انطلاق البوابة .. مشيرا الي ان هذه الفترة الأولي من العمرة تشهد عادة إقبالًا علي السفر ثم تتراجع الأرقام مرة اخري قبل ان تعاود الزيادة مع قرب موسم الذروة برجب وشعبان ورمضان .. مؤكدا ان هذه الأرقام توكد وجود استقرار في العرض والطلب في سوق العمرة وان هناك استقرارا في المنظومة بشكل عام

وفى سياق متصل اكد أحمد ابراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم بوابة العمرة المصرية ان العمل في البوابة يسير بخطي ثابتة وراسخة دون اية مشاكل . وأشار الي أن رحلات المعتمرين تنطلق بأستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية وليس مطار القاهرة فقط وهناك متابعة علي مدار الساعة مع إدارة الجوازت التي يبذل رجالها جهدا كبيرا إنهاء إجراءات سفر المعتمرين.

وأضاف أحمد إبراهيم الي أن هناك تعاون كبير من كافة الجهات منذ إنشاء بوابة العمرة المصرية لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحا كبيرا حتي الان بفضل هذا التعاون الذي شكل منظومة رائعة من العمل الجماعي .. مشيرا الي أن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين.