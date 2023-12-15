تحدث المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، عن قرار وزارة التجارة والصناعة، الخميس، بشأن حظر تصدير سلعة السكر مدة 3 أشهر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إن القرار يستهدف سد الفجوة بين العرض والطلب والتي تسببت بدورها في الارتفاع الحاد بالأسعار، لافتا إلى تراوح الأسعار بين 55 إلى 60 جنيها.

ورد أزمة الارتفاع الحاد بأسعار السكر خلال الآونة الأخيرة؛ إلى تلاعب بعض التجار بالكميات ولجوء البعض الآخر إلى التخزين، مشيرا إلى إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عن تراجع الأسعار مع انتصاف الشهر الجاري إلى معدلاتها الطبيعية مقابل 27 جنيها.

ونوه كذلك إلى إتاحة وزارة التموين 2 كيلو سكر على البطاقات التموينية بالسعر الحر نظير 27 جنيها، لافتا إلى تراجع الأسعار خلال الساعات الأخيرة لتتراوح بين 38 إلى 40 جنيها؛ نتيجة القرارات مؤخرا.

وأوضح أن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيها، متوقعا تراجع الأسعار خلال فترة قد تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام لا سيما مع بدء حصاد موسم محصول البنجر يناير المقبل.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بدفع التسعيرة المعلنة والمدونة على غلاف المنتج أو السلعة، قائلا: «على المستهلك ألا يعطي الفرصة للتجار ضعاف النفوس يبيعوا ويشتروا فينا».