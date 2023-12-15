الحوثيون يعلنون استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر بصاروخين

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية (في البحر الأحمر) ضد سفينتي حاويات هما (إم إس سي ألانيا) و(إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى إسرائيل وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

وأوضح البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وأشار إلى أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة".

وتحدث سريع بأن القوات المسلحة التابعة لهم "تطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر، وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا".

ولفت سريع إلى استمرار قوات جماعته "في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء"، بحسب البيان.

وأعلنت الجماعة مساء أمس الخميس أنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر، بطائرة مسيرة.

ويأتي ذلك رغم استمرار التحذيرات الدولية من عواقب تواصل الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وفي 19 نوفمبر الماضي أعلنت جماعة الحوثي الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، واقتيادها مع طاقمها المكون من 25 فردا إلى الساحل اليمني.