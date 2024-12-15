وزير العمل الألماني يعلن تمديد إعانة الدوام الجزئي للتخفيف من حدة أزمة فولكس فاجن

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أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، سعي الحكومة إلى العمل على التخفيف من حدة أزمة مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات من خلال تمديد مدة صرف إعانة الدوام الجزئي إلى مدة أقصاها عامين.

يذكر أن إعانة الدوام الجزئي هي إعانة حكومية تُمنح للعمال الذين يُخفض عدد ساعات عملهم؛ بسبب ظروف اقتصادية صعبة تمر بها شركتهم.

وفي تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه"، قال هايل، إن الغرض هو الحفاظ على مواقع فولكس فاجن، ومنع عمليات التسريح الناتجة عن ظروف التشغيل، وتحمل الاستثمارات المستقبلية الضرورية.

وأكد الوزير المنتمي، إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن مهمتنا كدولة هي دعم هذه الحلول من خلال سياسة اقتصادية وصناعية نشطة.

وصرح هايل: "في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سنقر مرسوما لتمديد قواعد الدوام الجزئي"، مؤكدا بذلك خطط الحكومة الرامية إلى مضاعفة فترة استحقاق الإعانة إلى 24 شهرا.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو بناء جسور وحماية الوظائف.

ونظراً لصعوبة وضعها الحالي، تطالب شركة فولكس فاجن بتخفيض الأجور بنسبة 10% وإلغاء العلاوات.

كما هددت إدارة الشركة بتسريح عاملين لأسباب تتعلق بظروف التشغيل وإغلاق مصانع.

وأعرب هايل المنحدر من ولاية سكسونيا السفلى (المساهم في فولكس فاجن وحيث يقع مقر الشركة) عن تفاؤله بإمكانية تفادي هذه الإجراءات.

وقال للصحيفة: "فولكس فاجن قادرة على إنتاج سيارات ناجحة في الأسواق العالمية، ليس عندي أدنى شك في ذلك".

وأضاف: "ما هو مطلوب الآن هو إيجاد حلول بالشراكة الاجتماعية بين الإدارة والنقابة".

ومن جانبها، رحبت كريستيانه بينر رئيسة نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال"، بخطوة الحكومة، قائلة: "من الجيد أن الحكومة الفيدرالية تتحرك الآن وتخطط لتمديد مدة استحقاق إعانة الدوام الجزئي من 12 إلى 24 شهراً".

وأشارت إلى أن العديد من الشركات في قطاعات مختلفة تواجه حالياً ظروفاً صعبة، وأن العمل بدوام جزئي آخذ في الارتفاع.

وأضافت أن هناك مواقع ووظائف مهددة، والتمديد يمنح العاملين بعض الأمان ويساعد في الاحتفاظ بالكوادر الفنية المتخصصة.

وفي السياق ذاته، قال هانز - يورجن أوربان عضو مجلس النقابة، إن تمديد مدة استحقاق إعانة الدوام الجزئي وحده لن يكون كافياً لمنع الأزمة المحتملة في سوق العمل.

وأكد أن الشركات يجب أن تسهم بدورها من خلال الامتناع عن عمليات التسريح الجماعي وتطوير منتجات مستدامة تناسب المستقبل.