الهجرة: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يدعم التنمية الاقتصادية ورؤية 2030

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، المرتقب في الربيع المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية التي قطعت فيها الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها شوطا طويلا.

وأكدت وزيرة الهجرة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم /السبت/ - أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية ولتطوير حياة المصريين وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ونوهت بأن الربع الأخير من عام 2020 شهد سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والاستثمار، بمشاركة رجال صناعة من المصريين بالخارج؛ للتحضير لهذا المؤتمر الهام الذي يعد فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين بالخارج للاستثمار في السوق المصرية.

وأضافت أنه في إطار الاستعدادات للمؤتمر أيضًا، تم عقد العديد من ورش العمل التمهيدية حول الاقتصاد الصناعي ما بعد جائحة "كورونا"، وصناعة الغزل والنسيج، و توطين صناعة السيارات بمصر، حيث شارك في تلك النقاشات عدد من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأوضحت أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" هو النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والذي عقدت جميعها بمشاركة علماء مصر بالخارج وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية بهدف ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم وطنهم وكذلك للاستفادة من خبرتهم ومقترحاتهم وإنجازاتهم الدولية في تحديث الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم، في هذا الإطار، قرار القيادة السياسية بإشراك المصريين المغتربين بمسيرة التنمية المستدامة التي تخوضها مصر، ما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال وتعود مساهمتهم بمنافع على وطنهم.

يشار إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تنظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، خلال شهري مارس وإبريل 2021، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.

يذكر أن النسخة الأولى للمؤتمر استضافتها مدينة الغردقة في ديسمبر 2016 تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها"، وعقدت النسخة الثانية للمؤتمر في يوليو 2017 بالقاهرة تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، أما النسخة الثالثة، فتم تنظيمها بمدينة الأقصر في فبراير 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، فيما انعقدت النسخة الرابعة بمدينة الغردقة في ديسمبر 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، والنسخة الخامسة في أكتوبر 2019 بالقاهرة تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".