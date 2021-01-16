 أسامة كمال: كانت هناك مساحة طيبة من الحرية في عهد صفوت الشريف - بوابة الشروق
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أسامة كمال: كانت هناك مساحة طيبة من الحرية في عهد صفوت الشريف

أسامة كمال_تصوير احمد عبد الجواد
أسامة كمال_تصوير احمد عبد الجواد
هديل هلال
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 8:49 م

نعى الإعلامي أسامة كمال، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، الذي وافته مساء الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «رحم الله صفوت الشريف، رجل له فكر في تطبيق الإعلام في مصر، ناس عدة اختلفت معه، لكن كانت هناك مساحة طيبة من الحرية في عهده».

وأشار إلى أن «صفوت الشريف قدم الكثير لمصر أثناء توليه لمنصب وزير الإعلام، وقدم الكثير من الديمقراطية وهو في مجلس الشورى».

وتوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، مساء الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم، وشيعت الجنازة من مستشفى وادي النيل الذي توفي فيه، بعدما تردد عليها عدة مرات خلال الفترة الماضية؛ نظرا لسوء حالته الصحية.


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