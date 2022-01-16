الفيلم المصري «ما لا نعرفه عن مريم» يشارك في مهرجان دكا السينمائي الدولي ببنجلاديش

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان دكا السينمائي الدولي مشاركة الفيلم المصري القصير"ما لا نعرفة عن مريم"، للمخرج مراد مصطفى، بالدورة الـ 20 من المهرجان، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري في بنجلاديش.

و"ما لا نعرفه عن مريم" من الأفلام المتميزة التي حظت مؤخرا بالمشاركة في كبرى المهرجانات العالمية، وكان العرض العالمي الأول للفيلم من خلال مهرجان "كليرمون فيران" السينمائي الدولي، والذي يعد أهم وأكبر مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة في العالم، ثم توالت المشاركات وحصل على الجائزة البرونزية من مهرجان برشلونة السينمائي الدولي وجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط بفرنسا، كما شارك مؤخرا ضمن المسابقة الرسمية بالدورة ال 43 من مهرجان "مونبلييه" السينمائي الدولي بفرنسا.

وتدور فصة الفيلم حول سيده تدعى "مريم" تذهب إلى أحد المستشفيات الحكومية مع زوجها وابنتها، وهي تعانى من آلام شديد في المعده، وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ، وتأخد مسارا مختلفا وغير متوقع بين افراد الأسرة، حيث يركز العمل بشكل أساسي على هشاشة العلاقات الزوجية، والفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وبطولة دعاء عريقات وعماد غنيم وأسامة عبد الله.