حفل للفنان على الألفي بأوبرا الإسكندرية 28 يناير

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا للفنان على الألفى وفرقته الموسيقية، في 28 يناير الجاري، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أغنيات الألفى الخاصة، إلى جانب باقة مختارة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل ، منها نسم علينا الهوى ، الحب اللى كان ، كل ده كان ليه، عمار يا اسكندرية ، آدم وجميلة ، على بالى ، أمل حياتى ، طاير يا هوى ، بهية ، احساس بالونس ، البنت اللى سهرانة ،محدش م اللي راح راجع ، يا قلبي كفاية دي سذاجة ، هتتعود مع الأيام ، انا مش هفرض نفسي عليك ، قصة حزينة جدا ، اللى انكسر ،متنفعلكش ، مش لازم ، غنوة حب .

تجدر الاشارة إلى أن على الألفى مطرب بورسعيدى ، بدأ الغناء فى سن مبكرة ، درس و تخرج فى كلية الهندسة جامعة قناة السويس حصلعلى لقب سوبر ستار جامعة قناة السويس ، بدأ الغناء مع فرق موسيقية شابة ثم كون مشروعه الغنائى الخاص ، و قدم مجموعة حفلاتناجحة بدار الأوبرا المصرية.



