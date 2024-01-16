أعضاء البرلمان الأوروبي يمارسون الضغط على المفوضية بشأن المجر

اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إجبار المفوضية الأوروبية على الاستقالة إذا تم الإفراج عن المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر بينما لا تزال الدولة المتمردة تقاوم سيادة القانون.

وكانت المفوضية قد قررت في ديسمبر الإفراج عن نحو 10 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة للمجر رغم المزاعم المستمرة بإساءة استخدام السلطة والفساد في البلاد.

وبررت بروكسل الإفراج عن الأموال بالقول إن المجر أوفت بمتطلبات لازمة معينة. ولا تزال المفوضية تجمد 12 مليار يورو إضافية من أموال المساعدات المخصصة للتعافي من فيروس كورونا.

وترى مجموعة من النواب الأوروبيين من مختلف ألوان الطيف السياسي أنه إذا أفرجت المفوضية عن مزيد من الأموال بدون الوفاء بالشروط، فإن البرلمان سيحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية إضافية.

ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات تصويتا على الثقة في المفوضية. وإذا نجح التصويت في ححب الثقة، فإن هذا سيتطلب استقالة المفوضية، ورئيستها أورسولا فون دير لاين.