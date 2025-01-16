مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد إقامة دورته الـ46

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إقامة دورته الـ46 في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.

وقال رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي: "مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التي تعلمناها في السابق".

وتابع: "نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالي لاختتام الدورة السابقة".

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربي وإفريقيا، وينفرد بكونه الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في فرنسا FIAPF.