استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ادعاءات «الخونة المتآمرين في الخارج» على مواقع التواصل الاجتماعي من أن «المقاومة الفلسطينية حررت نيابة عن مصر محور فيلادلفي»، متسائلا باستنكار: «هل هذا كلام يُقال؟ محور فيلادلفي ليس أرضًا مصرية؛ بل أرض فلسطينية مجاورة للحدود المصرية».

ونوه خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى تمسك مصر منذ اليوم الأول بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفي وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979 وملحقها الأمني 2005.

وتابع: «وأنا أقرأ هذا الكلام اليوم أشعر بنكران الجميل من البعض؛ لكن لا يهمني الخونة ولا المتآمرين، مصر أكبر من كل هذا.. مصر هي من نجحت في إجبار الإسرائيليين على الانسحاب من محور فيلادلفي وأرجعوا لهيئة البث الإسرائيلية التي أكدت قبل ساعات اتفاق مصر وأمريكا وإسرائيل على الانسحاب من المحور».

ونفى أي إساءة للمقاومة الفلسطينية من الجانب المصري، قائلا: «نحن لم ننل أبدًا من المقاومة، بالعكس إحنا وقفنا مع المقاومة من أول يوم، مفيش مصري أدان المقاومة أبدًا»، متابعا: «أنا شخصيًا مختلف مع حماس؛ لكن وقت المقاومة عمري ما نطقت بكلمة وأجريت حوارات مع إسماعيل هنية وخالد مشعل وقابلت السيد خليل الحية».

وأضاف: «أعلم الدور الذي قامت به فصائل من حماس في 25 يناير، لكني أغلقت هذا الملف، وشُنت ضدي حملات رهيبة؛ ولكن إيماني بالقضية الفلسطينية كان يمنعني من أنه لا يمكن أن لا تكون هناك مقاومة في مواجهة هذا العدو المحتل ونحن نتعرض للقتل».

وختم بكري، مؤكدًا أن «مصر قدمت أكثر من أي طرف آخر، والرئيس السيسي وضع القضية الفلسطينية على عاتقه»، موضحا أن انتشار الجيش المصري على الحدود كان «رسالة واضحة أننا لن نسمح أبدًا بالتهجير».