«هاتريك» ديالو يقلب تأخر مانشستر يونايتد لفوز ثمين أمام ساوثهامبتون

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوريبفوز صعب على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين مانشستر يونايتد بفوزه في مباراة اليوم لنجمه الإيفواري آماد ديالو، الذي سجل 3 أهداف، قلب بها تأخر فريقه بهدف لفوز ثمين.

تقدم ساوثهامبتون عن طريق مانويل أوجارتي، مدافع مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه، فيما تعادل اليونايتد عن طريق آماد ديالو في الدقيقة 82، قبل أن يعود اللاعب ذاته، ويسجل الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد في الدقيقة 90، ثم وقع النجم الإيفواري على الهاتريك بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4.

ويأتي فوز اليوم لمانشستر يونايتد بعد سلسلة من النتائج السلبية على مستوى الدوري بالخسارة في 3 مباريات ثم التعادل في الجولة الماضية مع ليفربول 2-2.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 26، وتقدم للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 6 نقاط في المركز الآخير.