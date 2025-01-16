محكمة ترفض طلب الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو للسفر لحضور تنصيب ترامب

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، طلبا من الرئيس السابق جايير بولسونارو لاستعادة جواز سفره مؤقتا لكي يتمكن من حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي طالما وصفه بولسونارو بأنه خصمه الشخصي، في حكمه إن بولسونارو لا يشغل حاليا أي منصب يسمح له بتمثيل البرازيل في هذا الحدث، وإن الرئيس السابق لم يثبت للمحكمة بشكل كاف أنه مدعو لحضور الحفل.

وكانت الشرطة الفيدرالية قد صادرت جواز سفر بولسونارو في فبراير الماضي، لاحتمال فراره. ويُذكر أن بولسونارو يخضع لعدة تحقيقات واسعة النطاق تشمل محاولة مزعومة للبقاء في منصبه برغم هزيمته في الانتخابات.

ويقول محاموه إنه حصل على رسالة موقعة من اللجنة المنظمة لحفل التنصيب.