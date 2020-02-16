3 مليارات جنيه مبيعات متوقعة من المرحلة الأولى لمشروع تطوير غرب كارفور بالإسكندرية

قدر مسئول بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية المبيعات المتوقعة لمشروع منطقة غرب كارفور بالإسكندرية بحوالى 3 مليارات جنيه للمرحلة الأولى.

وتتجاوز المبيعات المستهدفة للمشروع عند اكتمال مراحل تطويره نحو 50 مليار جنيه، تبعا لتصريحات المسئول الحكومى.

وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية أعمال تنفيذ 15 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير غرب كارفور بالإسكندرية، باستثمارات 1.8 مليار جنيه، حيث تعاقدت مع شركة ريدكون للتعمير لتنفيذ 8 عمارات بتكلفة مليار جنيه، وشركة المتحدة لتنفيذ 7 عمارات باستثمارات 800 مليون جنيه.

وقال المسئول إن مبيعات لمرحلة الأولى تشمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية على مساحة 60 فدانا بإجمالى تكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه.

وأعادت هيئة المجتمعات العمرانية تصميمات المرحلة الأولى لمشروع تطوير منطقة غرب كارفور بمحافظة الاسكندرية، حيث تضمن المخطط الجديد تصغير مساحات الشقق لتتراوح ما بين 140 إلى 160 مترا مربعا، بدلا من 230 ــ 240 مترا.

يقام المشروع على مساحة 430 فدانا خلف كارفور عند مدخل محافظة الاسكندرية، وتضم المرحلة الأولى تنفيذ 15 عمارة بارتفاع 12 دورا، تضم وحدات اسكان فاخر كاملة التشطيبات، تبعا لتصريحات المسئول.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للمشروع 60 فدانا بإجمالى استثمارات 2.6 مليار جنيه، وتستحوذ المساحة البنائية على 1000 متر مربع، باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات المرافق ما يتعدى 690 مليون جنيه، تبعا للموقع الرسمى لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، ويشمل طرح 105 قطع أراضٍ سكنية، منها 20 قطعة بالمرحلة العاجلة، بمساحات تتراوح بين 1000 و2000 م2، وبالاشتراطات البنائية التالية (40 % نسبة بنائية ــ ارتفاع أرضى + 12 دورا ــ الردود أمامى 4م، جانبى 5م، خلفى 6م)، بالإضافة إلى تنفيذ 15 عمارة سكنية (بها 780 وحدة سكنية ــ ارتفاع أرضى + 12 دورا).

وفى أكتوبر الماضى، وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتسويق وبيع المنطقة الأولى للمشروع.

وصدر القرار الجمهورى رقم (225) لسنة 2019 بتخصيص التجمع العمرانى «غرب كارفور» لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة (417.63) فدان؛ لإقامة مشروعات تنموية سيكون لها أثر كبير على الملامح العمرانية بالمحافظة.