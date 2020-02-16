«معمار المرشدى» تشارك «مكسيم العقارية» فى تطوير بو سيدى عبدالرحمن

تشارك مجموعة معمار المرشدى فى تطوير أحد المشروعات الساحلية المملوكة لشركة مكسيم للاستثمار العقارى، تبعا لتصريحات مصادر بالشركة تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن معمار المرشدى تعاقدت على شراء حوالى 300 فدانا ضمن مشروع «بو سيدى عبدالرحمن» التابعة لمجموعة مكسيم العقارية.

«تم تحرير عقد مكمل عام 2019 وشركة مكسيم متقاعسة فى تنفيذ الالتزامات المادية المقررة عليها طبقا لبند العقد المكمل، والتنازل عن جزء من الأرض لصالح شركة دجلة التابعة لمعمار المرشدى» ــ قال مسئول حكومى، أضاف أن شركة مكسيم ملزمة بتنفيذ الالتزامات المقررة عليها بالعقد المكمل وتسديد كامل المبالغ المستحقة عليها عن الشركتين (مكسيم ــ دجلة)، بالإضافة إلى تحرير عقد مكمل لكل شركة على حدة مع الالتزام بالشروط المقررة بالتعاقد السابق على ارض المشروع.

وسعت «مكسيم» خلال آخر عامين للحصول على تمويل بنكى يقدر بمليار جنيه للمساهمة فى تمويل مشروعها بالساحل الشمالى، ولجات الشركة للتعاقد مع مطور آخر للمشاركة فى تنفيذ جزء من ارض المشروع عن طرق التنازل عن الأرض. ومشروع «بو سيدى عبدالرحمن» يربط بين منطقة سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى ومدينة العلمين، كانت الشركة قد أعلنت فى أغسطس 2014، عن تدشين المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 300 فدان، بمنطقة سيدى عبدالرحمن، بالساحل الشمالى، بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، ويضم 1300 وحدة سياحية، تخطط لتسليمه خلال 2017 – 2021.

ويعد «BO ISLAND»، جزءا من مشروع «بو سيدى عبدالرحمن»، الذى وقعته مجموعة مكسيم للاستثمار مع الحكومة، على هامش مؤتمر مطروح الاقتصادى، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، على مساحة 1700 فدان، بالكيلو 120 بالساحل الشمالى، ويضم فنادق 4 و 5 نجوم، بالإضافة إلى مناطق تجارية، وملاه، ومركز طبى، إلى جانب جامعة عالمية.

ويعمل تحت مجموعة مكسيم للاستثمار 14 شركة، منها مكسيم للتطوير العقارى وشركة مكسيم للفنادق، وشركة للسيارات، وأخرى للخرسانة وشركة للفنادق.