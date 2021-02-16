الولايات المتحدة تسجل 52 ألفا و685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 52 ألفا و685 حالة إصابة جديدة على الأقل بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونا و692 ألفا و967 حالة على الأقل.

وذكرت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 985 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 486 ألفا و321 حالة.

يذكر أنه تم توزيع 70 مليونا و57 ألفا و 800 جرعة على الأقل من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 52 مليونا و884 ألفا و356 تطعيما على الأقل للمواطنين حتى الآن، وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.