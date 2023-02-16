الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 10 مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم أسيران مُحرران.



وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من مخيم "طولكرم"، لدى مروره على حاجز عسكري غرب نابلس، فيما تم اعتقال شاب آخر من محافظة "طوباس" بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.



واقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عايدة" في بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، واعتقلت شابًا، فيما اجرى اعتقال شاب آخر، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية.