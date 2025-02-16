تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل اللجنة، خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان، لمتابعة أعمال حل أزمة المياه التي أثرت على المحافظة قبل شهور.

وخلال الزيارة استمع الوفد البرلماني، لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي.

ولفت أبو حلاوة إلى أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو 500 مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها بعد قرابة 6 أشهر.



وأشار إلى أن هناك خطوط قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات.

من جانبه سأل وكيل لجنة الإسكان، عن وجود مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، فرد رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلات في هذا الشأن.

وشدد عبدالمجيد، على ضرورة حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين.

من جانبهم تناول أعضاء الوفد البرلماني، الحديث بشأن التحديات التي تواجه أعمال التطوير، مؤكدين ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة المياه في أسوان لمنع تكرار الأزمة.

وخلال الجولة تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة.

يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبدالتواب عبدالقادر، ميرفت عازر، الطاهر عبدالحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبدالهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.