وزير الخارجية الصيني: بكين تتوقع اتفاق سلام عادل ودائم لأزمة أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي يوم السبت إلتزام بكين المستمر بتعزيز السلام، وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني أندريه سيبيها في مدينة ميونخ الألمانية.

وقال وانج، الذي يشغل أيضا عضوية المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه عقد اللقاء بناء على طلب سيبيها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأوضح وانج أن الصين وأوكرانيا تتمتعان بصداقة تقليدية وقد أقامتا شراكة استراتيجية في عام 2011، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين حافظت على تطورها الطبيعي.

وأشار وانج إلى أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لأوكرانيا في السنوات الأخيرة، وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق رغم الظروف الحالية، مما يبرز الإمكانيات والفرص للتعاون بين الجانبين.

وأكد وانج أن الصين تعتبر أوكرانيا صديقا وشريكا، وتتعامل دائما مع علاقاتها مع أوكرانيا من منظور طويل الأمد، مشيرا إلى استعداد الصين للعمل مع أوكرانيا لتجاوز العوامل السلبية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ التعاون العملي.

كما أعرب عن أمله في أن تواصل أوكرانيا ضمان سلامة المؤسسات والموظفين الصينيين في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، قال وانج إن الصين كانت دائما ملتزمة بتعزيز السلام والمفاوضات.

وأضاف أن الحقائق وتطور الوضع قد أثبتت مرة أخرى أن المبادئ والمقترحات التي قدمها الرئيس شي جين بينج، بما في ذلك مقترحاته الأربعة حول ما يجب القيام به وثلاث ملاحظات، هي موضوعية ومحايدة وعقلانية وعملية.

وأكد وانج أن الصين ستستمر في اتباع هذه المبادئ ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة وتحقيق السلام.

وأعرب عن دعم الصين لجميع الجهود المكرسة للسلام وتوقعها أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم يقبله جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن منصة "أصدقاء السلام"، التي أطلقتها الصين ودول الجنوب العالمي، ستواصل بناء التوافق لتعزيز السلام والمفاوضات.

من جانبه، قال سيبيها إن أوكرانيا والصين حافظتا على حوار مستمر، ويتمتع شعبا البلدين بعلاقات صداقة.

وأشار إلى أن التعاون المفيد للطرفين بين أوكرانيا والصين قد عاد بالفائدة على شعب البلدين.

وأكد سيبيها أن أوكرانيا تلتزم بشدة بمبدأ "صين واحدة"، مضيفا أن بلاده مستعدة لتعزيز التبادلات والتعاون مع الصين وتعميق الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب سيبيها عن تعهد أوكرانيا بمواصلة بذل كل الجهود لحماية سلامة المؤسسات والمواطنين الصينيين.

وأشاد سيبيها بتأثير الصين كدولة كبرى، وأثنى على الموقف الموضوعي والمتوازن للصين، معربا عن توقعاته أن تلعب الصين دورا هاما في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.