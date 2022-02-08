أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تقديم 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا.

وقال بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذه عمليات نقل مباشرة للمعدات من وزارة الدفاع الأمريكية إلى الجيش الأوكراني.

وأثنى بايدن على تخصيص الكونجرس لهذه الأموال، حيث يصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم الإعلان عنها إلى مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه الحزمة الجديدة سوف توفر "من تلقاء نفسها مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا وتشمل 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني يمكنه الاستمرار في إيقاف الخطط وطائرات الهليكوبتر التي كانت تهاجم شعبها والدفاع عنها".