إصابة 16 فلسطينيا بجروح في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 16 فلسطينيا ليل الأربعاء/الخميس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس لتأمين دخول يهود لمنطقة قبر يوسف المقدسة لديهم ما أدى لاندلاع في مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وأضافت أن المواجهات أسفرت عن 16 إصابة على الأقل بالرصاص الحي والمعدني وآخرين بحالات اختناق.

وتحدثت المصادر نفسها عن اشتباكات مسلحة بين نشطاء فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بينما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "مجاهدو الكتائب يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال ويستهدفون آلياتها بوابل كثيف من الرصاص".

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بلغ عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي 84 قتيلا في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن بداية العام الجاري هي "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل.