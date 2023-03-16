محافظ قنا يفتتح مركزين لطب الأسرة بقريتي المراشدة والقلمينا

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة المنفذة، تزامنا مع احتفال المحافظة بالعيد القومي، حيث شهد التشغيل التجريبي لمركزي طب الأسرة بقريتي المراشدة، والقلمينا التابعتين لمركز الوقف.

واستهل محافظ قنا، جولته بإطلاق إشارة التشغيل التجريبي لمركز طب أسرة المراشدة، والذي يتكون من 3 طوابق، ويقع على مساحة 2256 مترا، ويضم 15 عيادة طبية، وصيدلية، ومعمل، و16 غرفة إدارية، و6 غرف مخصصة للمخازن، ومغسلة، واستراحات للأطباء وهيئة التمريض، وتفقد المحافظ أقسام وعيادات المركز، واطمأن على مستوى التجهيزات.

كما تابع جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لوحدة صحة الأسرة بالقلمينا، والتي تتكون من 3 طوابق وتقع على مساحة 1720 مترا، وتضم 7 عيادات طبية، و3 معامل، وصيدلية، وغرف تعقيم، وصالة استقبال، و11 غرفة إدارية، و4 غرف مخازن، واستراحات للأطباء وهيئة التمريض.

وقال محافظ قنا، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة لهم.