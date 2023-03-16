يونيفيل: لم نلاحظ أي عبور للخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأيام الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي باسم بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" اندريا تيننتي "اطلاع اليونيفيل على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى إسرائيل من لبنان".

وقال تيننتي، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الخميس، إن "اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة".

وأضاف "أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، يحث الطرفين على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه قتل يوم الاثنين الماضي شخصا كان يحمل حزاماً ناسفاً، وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في حسابه على "تويتر"، إن "التحقيق الأولي يظهر أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأضاف: "انفجرت يوم الاثنين الماضي عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة، حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة".

ولفت إلى أنه "أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية".

ولفت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر"، موضحا أن "تحقيقا موسعا يجري حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله الإرهابي فيها".