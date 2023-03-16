إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات قبيل زيارة نتنياهو لألمانيا

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى برلين في زيارة رسمية إلى ألمانيا من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وسط اضطرابات سياسية في بلاده ناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومته اليمينية المتطرفة.



وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى برلين بعد عدة ساعات مما كان مقررا في البداية. ويعود التأخير إلى حادث أمني في شمال إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لتقارير إعلامية.



وأعاق معارضو الإصلاحات رحيل نتنياهو من إسرائيل من خلال الاحتجاج في مطار تل أبيب. وأوقف المحتجون حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المطار بسياراتهم.



وجاء في بيان من منظمي الاحتجاجات: "نتنياهو سيقابلنا في كل ركن، على كل رحلة جوية أو في كل مؤتمر... لن نسمح له بتدمير حلم العديد من الأجيال وتحويل إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية".



وترغب حكومة نتنياهو في تسريع التعديلات بحلول نهاية الشهر الجاري. وقد وافق البرلمان على العناصر الأساسية للتعديلات في القراءة الأولى.



وتستهدف التعديلات إضعاف استقلال القضاء بشكل متعمد.



وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين مرارا إلى الشوارع احتجاجا على إضعاف النظام القضائي. ويمكن أن تخدم تلك الخطط أيضا رئيس الحكومة في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة. ويحذر خبراء من التداعيات الكارثية للتعديلات على الاقتصاد.



ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك احتجاجات ضد خطط نتنياهو في برلين.



ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير في برلين الخميس.



وانتقدت الحكومة الألمانية مؤخرا حكومة نتنياهو الدينية اليمينية بسبب الإصلاح القضائي الذي تخطط له. ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.



ومن المتوقع أن تدور محادثات نتنياهو مع شولتس حول التعاون الثنائي وقضايا الأمن الدولي والإقليمي. وزار نتنياهو روما مؤخرا ويخطط أيضا لزيارة لندن. وبحسب بيانات إسرائيلية، يحاول نتنياهو إيجاد موقف مشترك حازم ضد البرنامج النووي الإيراني.



واتخذت شرطة العاصمة الألمانية برلين احتياطات أمنية قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.



وأعلنت الشرطة أن التدابير شملت إغلاق الطرق حول الفندق الذي سيقيم به نتنياهو خلال الزيارة، والذي يقع بالقرب من شارع كورفورستندام، وتغيير مسارات حركة المرور وتقييد حركة الطيران في المنطقة القريبة المحيطة.



ومن المنتظر أن يتم نشر أكثر من 3000 شرطي لتأمين الزيارة.



وسيزور نتنياهو منصة الهولوكوست التذكارية رقم 17 في محطة سكة حديد "فانزيه" (التي رحل منها النازيون آلاف اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية).



وسيتم إغلاق كل الأماكن على نطاق واسع مع فرض حراسة عليها مع إبعاد كل السيارات والعناصر الرابضة، ولن يتم السماح بدخول هذه الأماكن إلا لساكنيها أو الأشخاص الذين يعملون فيها.



يذكر أن زيارة نتنياهو سترافقها احتجاجات على التعديلات التي تزمع حكومته الدينية اليمينية إدخالها على النظام القضائي في إسرائيل. وذكرت الشرطة أن أكبر مسيرة ستكون في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بمشاركة 1000 شخص عند بوابة براندنبورج الشهيرة، كما عبأ التيار اليساري الليبرالي ضد زيارة نتنياهو.