عبرت الفنانة نانسي عجرم، عن رفضها القاطع لجميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الاعتداء على المرأة من قبل زوجها أمر غير مقبول.

وأوضحت خلال بودكاست‎ «Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة‎ «MBC1» ‎، عرضت مساء ‏الجمعة، أن هناك فرقا كبيرًا بين الأنوثة والضعف، قائلة إنها تحب المرأة القوية التي تمتلك الأنوثة والقوة بينما لا تحب المرأة الضعيفة.

وأشارت إلى أن قوة المرأة تكمن في أنوثتها، مؤكدة أن هذه القوة تمكنها من نيل جميع حقوقها وتجعل لها وجودا قويا في الحياة حتى تتبوأ وترتقي إلى أعلى المناصب.

ودعت إلى ضرورة وجود حملات لتوعية النساء بحقوقهن، مشددة أن الأنوثة ليست ضعفًا بل هي قوة لها لا سيما إذا كانت المرأة مثقفة ومتعلمة.

وأعربت عن شعورها بالاشمئزاز من السماع عن تعرض المرأة للضرب من قبل زوجها، متسائلة عن سبب قبول بعض النساء للعنف «كيف ترضى.. وكيف قبلت؟».

ورأت أن الرجل الذي يضرب زوجته رجل ضعيف لا يملك ثقة بنفسه لا سيما وأنه يستقوي على امرأة يعرف أنه أقوى منها جسديًا.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على تصريح الفنانة نانسي عجرم الأخير حول كون الرجل أقوى من المرأة، ساخرًا: «مش دائمًا».