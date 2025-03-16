حضور كبير في حفل ياسين التهامي بمبنى ماسبيرو

شهد الحفل الذي أحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون تحت عنوان "ليلة في حب الرسول" إقبالًا كبيرًا، حيث امتلأت قاعة المسرح وشرفاته قبل انطلاق الفعالية، التي استمرت ساعتين، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني.

وشارك في الحفل عدد من المسؤولين والسفراء والكتاب والصحفيين وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وفي مقدمتهم الأمين العام مجدي لاشين، ورئيسة التليفزيون نائلة فاروق، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة البهنسي، ورئيس قطاع الأخبار أيمن الحبال، وعضوة مجلس الهيئة الوطنية للإعلام ريهام الديب.

وتضمن الحفل، الذي قدمه الإعلامي حسن الشاذلي، افتتاحًا بتلاوة الشيخ أحمد نعينع، كما شهد تكريم الفنان سامح حسين عن برنامجه الرمضاني "قطايف"، إضافة إلى تكريم الشيخ ياسين التهامي، قبل أن يقدمه الفنان سامح الصريطي للجمهور.